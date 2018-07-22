Antalya'da akaryakıt istasyonundaki soygun güvenlik kamerasında

Antalya'da bir akaryakıt istasyonu, silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gece geç saatlerde, ellerinde tabanca ve pompalı tüfekle gelen 2 kişi kasiyeri etkisiz hale getirdi.
Şüpheliler, kasiyerin üzerindeki istasyona ait 7 bin 500 lirayı ve bir miktar sigarayı alarak geldikleri otomobille kaçtı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İş yerindeki güvenlik kameralarınca, beyaz bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen soyguncuların araçtan inişi ve daha sonra kasiyeri etkisiz hale getirerek parayı ve sigaraları almaları kaydedildi.
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