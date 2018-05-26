Antalya'da Alman vatandaşı kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alman vatandaşı bir kadın, evinde ölü bulundu.
Dinek Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erika Wilhelmine Riemann'den (77) iki gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Evde inceleme yapan ekipler, kadını banyoda ölü buldu.
Riemann'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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