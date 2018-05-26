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Antalya'da Alman vatandaşı kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Antalya'da Alman vatandaşı kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alman vatandaşı bir kadın, evinde ölü bulundu.

Dinek Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erika Wilhelmine Riemann'den (77) iki gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Evde inceleme yapan ekipler, kadını banyoda ölü buldu.

Riemann'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alman kadın Erika Wilhelmine Riemann ölüm

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