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Antalya'da Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege: - "Antalya Kadın Müzesi, dünyada ilk kez uygulanacak Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi projesiyle Antalya kentini tarihi, arkeoloji, estetik boyutlarıyla tanıtacak"

Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'nde bulunan 20 antik çağ kadın heykelinin saç modeli, gerçek saçlara uygulanacak.

Antalya Tanıtım Vakfı'ndan (ATAV) yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) yönetim kurulu toplantısında, Antalya'nın uluslararası bir turizm destinasyonu olarak bilinirliğinin artırılması ve marka değerinin yükseltilmesi amacıyla Antalya Kadın Müzesi tarafından hazırlanan "Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi" projesine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da desteğiyle onay verildi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ATAV, Akdeniz Üniversitesi ve BAKA iş birliğinde gerçekleştirilmesi planlanan proje ile Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'nde bulunan 20 antik çağ kadın heykelinin saç modeli, bu ildeki bir kuaför tarafından gerçek saçlara uygulanacak. Saç modelleri, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sergilenecek.

ATAV Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege, amaçlarının Antalya'nın antik çağdan bugüne, önemli bir medeniyet zincirine ev sahipliği yapmak ve medeniyetler boyunca kadınının önemini anlatmak olduğunu dile getirdi.

Antik çağın estetik anlayışının oldukça zengin olduğuna dikkati çeken Ege, "Hayata geçireceğimiz proje bugünün dünyasında yeni bir moda akımı yaratabilir. Var olan saç modellerinin o döneme ait birçok bilgiyi beraberinde taşıdığını gösteren güzel bir çalışmayla kadın algısını olumlu anlamda kentimizde bulunan antik çağ kadın başlarıyla, tüm dünyaya göstereceğiz. Proje, ATAV bünyesindeki Antalya Kadın Müzesi'nin projesidir. Antalya Kadın Müzesi, dünyada ilk kez uygulanacak Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi projesiyle, Antalya kentini tarihi, arkeoloji, estetik boyutlarıyla tanıtacak." ifadelerini kullandı.

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Antalya Antalya Tanıtım Vakfı Antik Çağ Kadın Saç Modelleri sergisi

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