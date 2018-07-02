Antalya'da Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi

Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'nde bulunan 20 antik çağ kadın heykelinin saç modeli, gerçek saçlara uygulanacak.

Antalya Tanıtım Vakfı'ndan (ATAV) yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) yönetim kurulu toplantısında, Antalya'nın uluslararası bir turizm destinasyonu olarak bilinirliğinin artırılması ve marka değerinin yükseltilmesi amacıyla Antalya Kadın Müzesi tarafından hazırlanan "Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi" projesine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da desteğiyle onay verildi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ATAV, Akdeniz Üniversitesi ve BAKA iş birliğinde gerçekleştirilmesi planlanan proje ile Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'nde bulunan 20 antik çağ kadın heykelinin saç modeli, bu ildeki bir kuaför tarafından gerçek saçlara uygulanacak. Saç modelleri, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sergilenecek.

ATAV Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege, amaçlarının Antalya'nın antik çağdan bugüne, önemli bir medeniyet zincirine ev sahipliği yapmak ve medeniyetler boyunca kadınının önemini anlatmak olduğunu dile getirdi.