Antalya'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks aracın kundaklama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıpaşa Mahallesi'nde bir yıl önce apartman otoparkındaki lüks cipin kundaklanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Aracın sahibi Ömer Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı yakan kişinin görüntülerinin ellerinde olduğunu söyledi.

Şüphelileri tanıyan birilerinin olacağına inandığını aktaran Yavuz, "Şüpheli ya da şüphelileri bize ya da emniyete bildirene 10 bin lira ödül vereceğim." dedi.

Öte yandan, kundaklanma anının yer aldığı görüntülerde, bir kişinin elinde poşetle yaklaştığı araç, bir süre sonra alev alıyor.

