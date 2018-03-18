Antalya'nın en işlek bölgelerinden "oğul verdiği" için Yavuz Özcan Parkı'nda vatandaşları sokan arı kolonisi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla haber yapmak için parka gelen bir muhabir tarafından kovana konuldu.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kendilerini arıların soktuğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkta yaptıkları araştırmada ağaçta bir arı kolonisi bulunduğunu belirledi.

Parka vatandaşların girişine izin vermeyen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Parka gelen itfaiye ekipleri arıların sokması nedeniyle koloniye yaklaşamadı.

Bu sırada haber yapmak için parka gelen bir haber ajansı muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek, ağaçtaki arıları kovana koyabileceğini söyledi.

Akar, arıcı kıyafeti giyerek yanına aldığı kovan ile itfaiyenin merdivenine binip kolonideki arıları kovana koydu. Motorize polis ekipleri de kask takarak Akar'a yardım etti.

- Polis ve itfaiye ekipleri ile gazetecileri arı soktu