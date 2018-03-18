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Antalya'da "arı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Parkta yürüyüş yapan vatandaşları arıların soktuğunun bildirilmesi üzerine polis ekipleri parktaki ağaçta "oğul veren" arı kolonisi bulunduğunu belirleyerek itfaiyeden yardım istedi - Bu sırada haber yapmak için olay yerine gelen ve hobi olarak arıcılık da yapan bir muhabir, özel kıyafet giyerek itfaiye merdiveniyle ağaca çıkarak koloniyi kovana koydu - Olay yerindeki itfaiye ve polis ekipleri ile gazeteciler, kendilerini sokan arılar nedeniyle zor anlar yaşadı

Antalya'nın en işlek bölgelerinden "oğul verdiği" için Yavuz Özcan Parkı'nda vatandaşları sokan arı kolonisi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla haber yapmak için parka gelen bir muhabir tarafından kovana konuldu.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kendilerini arıların soktuğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkta yaptıkları araştırmada ağaçta bir arı kolonisi bulunduğunu belirledi.

Parka vatandaşların girişine izin vermeyen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Parka gelen itfaiye ekipleri arıların sokması nedeniyle koloniye yaklaşamadı.

Bu sırada haber yapmak için parka gelen bir haber ajansı muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek, ağaçtaki arıları kovana koyabileceğini söyledi.

Akar, arıcı kıyafeti giyerek yanına aldığı kovan ile itfaiyenin merdivenine binip kolonideki arıları kovana koydu. Motorize polis ekipleri de kask takarak Akar'a yardım etti.

- Polis ve itfaiye ekipleri ile gazetecileri arı soktu

Bu sırada itfaiye ve polis ekipleri ile gazetecileri de arı soktu. Ekiplerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Parkta bulunan kedilerin de arı sokması nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahar mevsiminin gelmesiyle arıların hareketlendiğini söyledi. Ana arının kovanını terk edip ağaca konmasıyla burada "oğul verdiğini" dile getiren Akar, "Vatandaşların oğula fiziki müdahalesi nedeniyle arılar hırçınlaşıp vatandaşlara saldırmaya başlamış. Ben gazeteciyim ama hobi olarak arıcılık yapıyorum. İtfaiyenin yardımıyla arıları kovana indirdik. Herkes rahat bir nefes aldı. Beni de yaklaşık 10 kadar arı soktu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arı itfaiye kovan muhabir operasyon polis

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