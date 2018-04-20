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Antalya’da ASDER üyelerinden 28 Şubat kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Aralarında 28 Şubat mağduru olan eski askerlerin yer aldığı Adaleti Savunanlar Derneği’nin (ASDER) üyeleri, geçtiğimiz hafta Ankara 5.

Aralarında 28 Şubat mağduru olan eski askerlerin yer aldığı Adaleti Savunanlar Derneği’nin (ASDER) üyeleri, geçtiğimiz hafta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde alınan 28 Şubat davası kararını protesto etti.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta görülen 28 Şubat davasında, Çetin Doğan, Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı’nın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, cezanın müebbete çevrilmesinin ardından sanıklar için yaş ve sağlık durumları nedeniyle tutuklama kararı vermedi. 21 sanığa ayrıca adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı da getirildi.
Antalya Adliyesi önünde toplanan ve aralarında 28 Şubat mağdurları eski askerlerin de yer aldığı Adaleti Savunanlar Derneği’nin (ASDER) üyeleri alınan kararı protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan ASDER Organizasyon Komite Üyesi Hakan Şimşek, müebbet hapis cezası verilen 21 sanığın, tutuksuz yargılanma kararına çok şaşırdıklarını belirterek, "21 yıldır 28 Şubat döneminde çok tutarsız ithamlarla tutuklanıp halen hapishanelerde bulunan geçek mağdurların mazlumiyetini tescillemiş olmaktadır. İstinaf mahkemesine bu duruma itiraz eden dilekçelerimizi, tüm mağdurlar bugün burada ve Türkiye’nin diğer muhtelif illerinde eş zamanlı olarak vereceğiz" dedi.
"Bu darbeci zalimlerin, hak ettikleri cezaların infazını görmeden bizim yüreğimiz serinlemeyecektir" diyen Şimşek açıklamasına şöyle devam etti:
"Her ne kadar yurt dışı yasağı konulmuş olsa da, kaçmayacaklarını kimse garanti edemez. Yoksa bu hainlerin ’kaçmayız’ demelerine mi güveniyorlar? Müebbet mahkumuna karşı on binlerce mağdur adına bizim talebimize kulak verilmesini ve istinaf mahkemesinin bu kararı tutuklanmaları şekline çevirmesini talep ediyoruz. Türk Ceza kanununda; ileri yaş ve sağlık engelleri nedenleriyle asla tutuklanması ertelenmeyen müebbet mahkumlarına, bu mahkeme kararıyla bir garabet oluşturulmuştur. Mağdurlarla alay etmekten, zalimlere cesaret ve teselli vermekten başka bir anlamı olmayan bu kararın, istinaf mahkemesi nezdinde düzeltilmesini talep ediyor ve kamuoyunu da bu durumdan haberdar ediyoruz."
Grup üyeleri açıklamanın ardından adliye önünden ayrıldı.

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