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Antalya'da balkondan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

Antalya'da balkondan düşen kişi öldü

Antalya'da 3. kattaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Aksu ilçesi Macun Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan Mustafa Özvatan (45), hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek düştü.

Komşularının çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Özvatan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve üç çocuk babası Özvatan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Özvatan'ın cenazesinin, Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Antalya balkon Mustafa Özvatan

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