Bunun üzerine mahkeme başkanı müştekiye, altında imzası bulunan "Avukat talebim yerine getirilmedi" yazılı ifade tutanağını gösterdi. Tutanaktaki el yazısının kendisine ait olduğunu kabul eden D.Ö. ancak bir yanlış anlaşılma olmuş olabileceğini, böyle bir yazıyı hatırlamadığını öne sürdü.

Mahkemece dinlenen müşteki D.Ö, nitelikli dolandırıcılık suçlaması nedeniyle 2015'te Antalya KOM'da ifadesinin alındığını söyledi. İfadesi sırasında avukat talebinde bulunmadığını iddia eden D.Ö, kendisine avukat tayin edilmediği gerekçesiyle Antalya Barosundan şikayetçi olmadığını savundu.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, eski baro başkanı Alper Tunga Bacanlı, Soner Ustaoğlu, Alper Köleoğlu, Can Ercan, Hüseyin Geçilmez, Lider Tanrıkulu ve başka bir suçtan tutuklu yargılanan Sedat Alp ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman Akıncı ve FETÖ soruşturması nedeniyle aranan Burak Can ise duruşmada yer almadı.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, bir avukata ters kelepçe takmasına tepki olarak şubeden gelen müdafi taleplerini durdurma kararı aldıkları gerekçesiyle yargılanan dönemin baro yönetim kurulu üyesi 10 avukatın beraatine karar verildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan davanın savcısı, suç kastı bulunmadığı, somut bir zarar oluşmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan heyet, suçun unsurları oluşmadığından sanıkların beraatine hükmetti.

- "Görevimizi yerine getirdik"

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Baro olarak avukatlara yapılan saldırılara karşı 2015'te bir direnç oluşturmak amacıyla aldıkları kararın haklılığının ortaya çıktığını söyledi.

Duruşmada şikayetçinin, ifadelerinin gerçeğe aykırı şekilde tutanağa geçirildiği beyanında bulunduğuna işaret eden Balkan, "Kararı alırken temel amacımız avukatların can güvenliğini sağlamaktı. Olması gerekeni yaptık, görevimizi yerine getirdik. Bu uğurda yargılandık ama bu yargılamayı madalya olarak boynumuzda taşıyacağız." dedi.

Balkan, haklılıklarının mahkeme tarafından ortaya konulduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

Antalya'da 17 Kasım 2015'te KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, avukat İbrahim Eren Çakıroğlu ters kelepçe takılarak gözaltına alınmış, bunun üzerine Antalya Barosu Yönetimi, bu şubeden gelen müdafi taleplerini durdurmuştu. Bunun üzerine dönemin baro yönetim kurulu hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılmıştı.