Antalya'da başı ve bacağı olmayan yavru köpek ölüsü bulundu

Antalya'da bir parkta, başı ile bir bacağı olmayan yavru köpek ölüsü bulundu.

Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Parkı'nda yavru köpek ölüsüyle karşılaşan hayvanseverler, güvenlik güçleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne haber verdi.

Ekipler, çürümeye başlayan yavru köpek ölüsünün başı ile bir bacağının olmadığını belirledi.

Nasıl öldüğüne dair tespit edilemeyen köpek, bölgedeki uygun bir yere gömüldü.

