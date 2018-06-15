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Antalya'da bayramda havuzlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'daki havuzlar, Ramazan Bayramı tatilinde doldu.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'daki havuzlar, Ramazan Bayramı tatilinde doldu. Gençler ve çocuklar, soluğu su parkında aldı. Hava sıcaklığının 36 dereceye yükseldiği Antalya'daki Aqualand Su Parkı, sabahın erken saatlerinden itibaren gençlerin akınına uğradı. Genci yaşlısı her yaştan tatilci, su kaydıraklarının tadını çıkardı. Yerli halk kadar turistler de su parkını tercih edenler arasında yer aldı. Minikler dalga havuzu kenarında oynarken, yetişkinler ise adrenalini yüksek su kaydıraklarını tercih etti. DJ müzik eşliğinde eğlenen Antalyalılar, animasyon şovlara katıldı. Dalga havuzunda dalgalara karşı mücadele eden gençlerin çığlıkları işletmenin dört bir yanından duyuldu.

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