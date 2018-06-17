Antalya'da bayramın son günü sahiller doldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bayramın son günü güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı ve Lara sahilleri, güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı. Sahil kesimlerine gelenlerden bazıları, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları denize girdi. Avusturya'dan 3 yıl önce gelip, Antalya'ya yerleşen Erdal Hayran, Antalya sahilinin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Her şey çok güzel; ama bir sıkıntımız var. Belediyeden ricamız, buralara duş ve soyunma kabinleri yapsın" dedi. Nimet Atik Bahar ise dünkü yağmurun ardından sabah erken saatlerde Konyaaltı sahiline geldiklerini belirterek, kızına böylece karne hediyesi vermiş olduğunu söyledi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, nem oranının yüzde 59, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, pazartesi ve salı günleri havanın kapalı, sonraki günlerde ise mevsim normallerinde olacağı kaydedildi
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