Antalya'da bekçiler görev başında

Antalya'da mahalle ve çarşılarda görev yapacak bekçilerden 29'u ilk görevlerine çıktı.
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi, göreve çıkmadan önce bekçilere uyarılarda bulundu.
Bekçilerden mevzuata hakim olmalarını, vatandaşla diyaloglarına dikkat etmelerini isteyen Çiftçi, telsizle muhabere konusunda da nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.
İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere Antalya'da alınan 170 mahalle ve çarşı bekçisi, eğitimlerinin ardından Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen törende yemin etmişti.
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