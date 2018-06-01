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Antalya'da bekçiler göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

İl genelindeki mahalle ve çarşılarda görevlendirilecek 170 bekçi, törenle yemin etti - Antalya Valisi Karaloğlu: "Bekçilerimiz bundan sonra sokakların hakimi olacak. Kötü niyetli insanlara fırsat vermeyecek, göz açtırmayacaklar"

Antalya'da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 170 bekçi, törenle yemin ederek göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 170 mahalle ve çarşı bekçisi, eğitimlerinin ardından, Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen törende yemin etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, bekçiler, Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup, yemin metnini okudu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, konuşmasında vatandaşın, bekçinin düdük sesini özlediğini söyledi.

Mahallede herkesin uyuduğu bir anda devlet adına uyumayan, sokaklara hakim olan, sokaklarda kötü niyetli insanlara fırsat vermeyen birilerinin olmasına vatandaşların ihtiyaç duyduğunu ifade eden Karaloğlu, "Buna devletimiz, hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımız karşılık verdi. Türkiye genelinde 2017'de bekçi alımı yapıldı. İlimize de ilk gruptan 250 bekçi kadrosu tahsis edildi. Bugün 170 arkadaşımız eğitimlerini tamamladı." dedi.

Karaoğlu, "Güneşin batması, havanın kararmasıyla bazı kötü niyetli insanlar, yarasalar gibi ortaya çıkıyor. Bekçiler bundan sonra sokakların hakimi olacak." diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan ise kentte toplamda 250 çarşı ve mahalle bekçisinin atamasının yapıldığı kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Bekçi Münir Karaloğlu yemin töreni

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