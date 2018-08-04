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Antalya'da belediye otobüsü devrildi: 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaralıları hastanede ziyaret etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 22 kişi yaralandı.

Alanya Belediyesine ait sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 E 9119 plakalı yolcu otobüsü, Güzelbağ Mahallesi-Emişbeleni karayolunda devrildi.

Kazada, sürücü ile 21 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çeşitli ziyaretler için ilçede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaralıların bulunduğu hastanelere giderek hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Kaza OTOBÜS

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