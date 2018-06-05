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Antalya'da bıçakla yaralanan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı.

Merkez Mahallesi 2026 Sokak'taki evde bıçakla yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri adrese gitti.

Göğsünden bıçakla yaralanan Çetin Uras (63), ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uras, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uras ile aynı evde yaşadığı belirtilen Moldova uyruklu Adriana B. ile arkadaşı Mustafa Ç. (74) gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çetin Uras Serik

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