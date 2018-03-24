Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir restoranda garson olarak çalışan A.G. (17) ile N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, N.A'yı bıçakla yaraladı.
112 acil servis ekiplerince Aksu Semt Polikliğine götürülen N.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Ameliyata alınan N.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinden kaçan A.G. ise polis ekiplerince Antalya-Serik Karayolu'nda yakalandı.
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