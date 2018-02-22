Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında eşi Erol ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, "O gece çok değişik bir şey yaşandı. O gece olağanüstü bir geceydi, yaşın, cinsiyetin, dinin, dilin ve ırkın olmadığı bir geceydi." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Akil Öğrenciler Topluluğu tarafından, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Bir Hilal Uğruna Paneli"nde 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran tilavetiyle başlayan programda, şehit yakınları Nihal Olçok, Buket Tekin, gaziler Vahide Şevkatlioğlu, Safiye Bayat, Nebahat Topaloğlu, Mustafa Öksüz, Musa İlhan ve 9 yaşındaki Görkem Mert Altaylar o gece yaşadıklarını anlattı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eşi ve oğlu şehit olan Nihal Olçok, burada yaptığı konuşmada, salonun gençlerle dolu olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da yaşananları 19 aydır anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Olçok, "Hayat şunu öğretti, 'Siz ne söylerseniz söyleyin, eğer söylediğiniz söz karşınızdakinin duymak istediği şey değilse sizin söylediklerinizin çok fazla bir anlamı yok. Aylardır biz destanlar yazıyoruz, televizyonlarda bir şeyler izliyoruz, herkes bir şey konuşuyor." dedi.