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Antalya'da bisikletli üniversite öğrencilerinin ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle çarptığı 2 üniversite öğrencisinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bisikletli 2 üniversite öğrencisine otomobille çarparak ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Uysal, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Karar öncesi söz verilen Uysal, kusurunun bulunmadığını savundu. Uysal, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Uysal'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 26 Ekim 2017'de İbrahim Uysal (23) idaresindeki 07 NA 0058 plakalı otomobil, halı saha maçından dönen bisikletli üniversite öğrencileri Burak Mete (20) ve Yunus Akalın'a (19) çarpmıştı. Kazada, Mete ile Akalın yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Gazipaşa karar trafik kazası

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