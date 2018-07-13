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Antalya'da çalılık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

Söndürülen yangında, başına demir düşen itfaiye eri hafif yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi'nde bina ve iş yerlerinin arasındaki çalılık alanda alevlerin yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede önlem aldı.

Alevlere 3 itfaiye aracı ve yangın söndürme tankeriyle müdahale edildi.

Söndürülen yangında başına demir düşmesi sonucu hafif yaralanan itfaiye erine, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

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Antalya çalılık itfaiye Konyaaltı yangın yaralı

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