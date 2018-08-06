Antalya'da çamaşır makinesine elini kaptıran çocuğun kolu koptu

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, okulunu ziyarete giden 15 yaşındaki Kazım Çağlayan'ın çamaşır makinesine soktuğu kolu koptu.
Alınan bilgiye göre, Av. Kemal Akça Turizm Uygulama ve Otelcilik Meslek Lisesini ziyarete giden Kazım Çağlayan, okul personeline yardım etmek için çamaşırhaneye indi.
Kapağı açık ve çalışır vaziyette olan çamaşır makinesine elini sokan Çağlayan, elini makinenin tamburuna kaptırdı. Çağlayan'ın sol eli koptu.
Okul görevlilerinin yardımıyla çıkarılan Çağlayan ve kopan kolu, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü.
Çağlayan, ilk müdahalesinin ardından kopan kolunun dikilmesi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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