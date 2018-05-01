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Antalya'da caretta caretta yuvası koruma altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:51 | Son Güncelleme

Antalya'da caretta caretta yuvası koruma altında

Antalya'nın Kemer ilçesinde yumurta bırakmak için sahile çıkan caretta carettanın yuvası koruma altına alındı.

Ulupınar Mahallesi Çıralı köyünde önceki gün sahile çıkan caretta caretta, kıyıdan yaklaşık 10 metre içeride yumurtalarını bıraktı. Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi yetkilileri, yeri tespit edilen yuvayı koruma altına aldı.

Yuvanın kontrol altına alınmasını turistler ilgiyle izledi. Etrafı demir kafesle çevrilen yuvanın üzerine farklı dillerde uyarı yazısı asıldı.

Kooperatif Başkan Yardımcısı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl caretta caretta yuvasının az olması nedeniyle bu yıl başlattıkları çalışmalar kapsamında, 20 kişilik bir komisyon kurduklarını söyledi.

Çıralı sahilinde kamp kuranları uyarıp, araç giriş çıkışlarını yasakladıklarını belirten Altınkaya, "Gönüllü arkadaşlarımız sahile inen ve ateş yakan misafirleri uyarıyor. Amacımız burada yuvaların üzerine basılmasını önlemek. Geçen sene 74 yuva vardı. Bu yuvalardan yaklaşık 4 bin yavruyu denizle buluşturduk. Bu sayıyı bu sene artıracağız. Buraya gelen tatilciler, caretta caretta yavrularını görmeye geliyor. Bu turizme büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Rusya'dan Çıralıya ailesiyle tatile gelen 41 yaşındaki Natalia Perunova, Çıralı'da sahilin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Caretta carettaların yuvalarını görmenin kendilerini sevindirdiğini anlatan Perunova, "Yuvayı koruma altına alma projesi çok güzel. Onları korumak önemli. Küçük yavrular için şans diliyorum. Bu doğa ve insanlar için önemli bir çalışma." dedi.

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