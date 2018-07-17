Antalya'da cezaevi önündeki silahlı saldırının şüphelisi teslim oldu

Antalya'da cezaevi önündeki silahlı saldırının şüphelilerinden biri teslim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde, 12 Temmuz'da cezaevinden tahliye olan Y.K'nin bindiği ticari taksiye ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Taraflarla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı olayın şüphelilerinin A.İ ve F.T olduğu tespit edildi.
Çalışmalar sürerken A.İ Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.
Firari F.T'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
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