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Antalya'da çiftliği olan sıradışı okul

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da eğitim veren özel okul, doğanın içinde kurduğu çiftlikle dikkati çekiyor.

Antalya'da çiftliği olan sıradışı okul

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da eğitim veren özel okul, doğanın içinde kurduğu çiftlikle dikkati çekiyor. Okulun öğrencileri, düzenli çiftliğe giderek, hayvan sesleri ve yemyeşil ortamda ders yapıyor, tarımsal faaliyetlerde bulunup doğayı yaşayarak öğreniyor.
Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde 4 yıl önce kurulan Özel Has Okulları, Avrupa'da ilgi gören doğanın içinde eğitim metodunu özel bir projeyle hayata geçirdi. Okul yönetimi, 2 yıl önce Konyaaltı'nda dünyaca ünlü kaya tırmanış alanlarının bulunduğu Geyikbayırı'nda 14 bin metrekarelik alan üzerine bir çiftlik kurdu. Öğrenciler, okula 20 dakika mesafedeki çiftliğe özel otobüsleriyle düzenli gidip, doğanın içinde hem ders işliyor hem de keyifli ve verimli zaman geçiriyor. Özellikle İngilizce, hayat bilgisi ve okçuluk derslerini doğanın içinde, hayvan sesleri arasında yapan öğrenciler, hafta sonları çiftlikte kamp da yapıyor. İlk ve anaokul öğrencileri derslerini her gün açık hava sınıflarında burada işlerken, ortaokul öğrencileri iki haftada bir burada ders işliyor. Okulun lise bölümü öğrencileri ise buradaki kamp programlarına katılıyor.
KENDİ EKTİKLERİ ÜRÜNLERDEN YEMEK YAPIYORLAR
Çiftlikte tavus kuşu, bıldırcın, keklik, ördek, kaz, hindi, tavuk, horoz, keçi, kuzu, tavşan ve köpek besleyen öğrenciler, hayvanlarla eğlenceli dakikalar geçiriyor. Tarımsal faaliyetlerde de bulunan öğrenciler, yaklaşık 1000 metrekarelik alanda domatesten karpuza, ıspanaktan çileğe 20'den fazla çeşit sebze ekti, meyve fidanı dikti. Öğrenciler, bahçeden topladıkları doğal ve taze sebzelerle salata ve çeşitli yemekleri çiftlikte bulunan mutfakta elleriyle hazırlayıp yiyor. Çiftlik alanında zeytincilik ve arıcılık faaliyetlerine de birebir katılan öğrenciler, hasat zamanı topladıkları zeytinlerin bir kısmından yağ üretiyor. Arıların doğal ortamda ürettiği bal ve zeytinyağı ise yine öğrenciler tarafından şişelenip okulda kurulan stantta ve kantinde satışa sunuluyor. Elde edilen para ise bahçe ve hayvanların bakımı için kullanılıyor.
'EĞİTİMİ OKUL DUVARLARININ DIŞINA TAŞIDIK'
Has Okulları Genel Müdürü Seçil Çimen, çiftliğin kendi okullarını diğer okullardan ayıran en önemli özellik olduğunu söyledi. Milli Eğitim'in verdiği programa ek olarak çocukların burada öğrendiklerini hayata geçirdiğini dile getiren Çimen, "Amacımız, çocukları duvarların dışına çıkarmak, aldıkları teorik bilgiyi doğal ortamda pratiğe dönüştürmek. Okulda bir alanı bahçe yapmak çocuklara bir şey gösteriyor ama gerçek bir ortamı, çiftliği eğitim alanına dönüştürmek bizim için çok önemli. Eğitimin sadece sınıflarda olmadığını, meyve ya da sebzenin tezgaha nasıl geldiğini, hayvanın nasıl yaşadığını çocuklarımız burada görebiliyor. Çocuklar eğer mutlu, özgür ve doğal bir ortamda çalışırlarsa akademik başarıları otomatik yükseliyor" diye konuştu.
YETİŞTİRDİKLERİ SEBZELERİ YİYİYORLAR
Has Okulları Projeler ve Çiftlik Koordinatörü Öğretmen Abdullah Çetin de güzel binalarla akademik başarıya inanıldığını söyledi. Çetin, “Bir domatesin nasıl yetiştiğini bilmeyen öğrenciler var. Böcek korkusu var çok sayıda öğrencide. İşte burada, çocuklara hangi böceklerin zararlı olup olmadığını öğretiyoruz. Sebzelerin nasıl yetiştiğini, bizzat kendileri yetiştirerek öğreniyor" dedi.

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Antalya'da çiftliği olan sıradışı okulAntalya'da çiftliği olan sıradışı okulAntalya'da çiftliği olan sıradışı okulAntalya'da çiftliği olan sıradışı okul

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