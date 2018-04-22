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Antalya'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

Antalya'da cinayet

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahatlı Hamdi Akseki Caddesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde, galericilik yapan T.K'nin, araç tamiri nedeniyle aralarında husumet bulunan Özkan Bozlak'ı (39) başından tabancayla vurarak kaçtığı öne sürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozlak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan T.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Evli ve bir çocuk babası Bozlak'ın cenazesinin Aksaray'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Antalya cinayet Kepez

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