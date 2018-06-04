Antalya'da cinayet

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Nurcan S. (28), birlikte yaşadığı Cengiz Aydın (30) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Nurcan S, kendisini boğmaya çalıştığı öne sürülen Aydın'ı göğsünden bıçakladı.
Nurcan S'nin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve bıçak darbesinin kalbine geldiği saptanan Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan iki çocuk annesi Nurcan S'nin eşinden boşandığı ve bir süredir Aydın ile yaşadığı öğrenildi.
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