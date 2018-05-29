Antalya'da cinayet davası

Antalya'da bir kadını eşofman ipiyle boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cahfer Olgun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Olgun, bir inşaat şirketinde taşeron işçisi olarak çalıştığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Maktule Gülsüm Ş. ile bir tanışıklığının olmadığını iddia eden sanık, ziynet eşyası çalmadığını savundu.

Cinayetten polisin araması üzerine iki ay sonra haberinin olduğunu, hemen polis merkezine gidip ifade verdiğini öne süren Olgun, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Müşteki İ.Y. ise sanıktan şikayetçi olduğunu, ev hanımı olan annesinin fuhuş yapmadığını dile getirdi.

Kardeşiyle aynı pastanede çalıştığını, üvey babasından aldıkları nafakayla da geçimlerini sağladıklarını anlatan İ.Y, sanığın annesinin altınlarını almak için bu cinayeti gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Sanık Olgun'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 7 Nisan 2017'de Gülsüm Ş. evinde eşofman ipiyle boğularak öldürülmüş, gözaltına alınan Cahfer Olgun tutuklanmıştı.

