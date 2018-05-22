Antalya'da cinayet sanığına müebbet

Antalya'da patronunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sait Özdemir, müştekiler Celile Barış ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Özdemir'in, oto yıkama ve galeri dükkanı işleten patronu Ramazan Barış'ı bıçaklayarak öldürdüğünü, bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Özdemir, Barış'ı bilinçli olarak öldürmediğini öne sürerek pişman olduğunu söyledi.

Heyet sanığa, müebbet hapis cezası verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 Aralık 2016'da Sait Özdemir, patronu Ramazan Barış'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

