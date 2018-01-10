HABER

Antalya'da cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 00:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Antalya'da markete ekmek almaya giden 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesinde 8 yaşındaki R.K'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mehmet E, çevredekilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.