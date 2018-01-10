Antalya'da cinsel istismar iddiası

Antalya'da markete ekmek almaya giden 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesinde 8 yaşındaki R.K'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mehmet E, çevredekilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
(AA)
CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı
Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı
Ocak ayında Bodrum'da denize girdiler
CHP'li Özgür Özel: Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Bir gecelik kazançları dudak uçuklattı
Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'
Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!
7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 0 yorum