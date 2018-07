Antalya'da 'çocuk istismarı ve cinayeti' tepkisi

Engin ANAK/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de, son dönemde artan çocuk cinayetleri, kayıplar ve cinsel istismar olayları Antalya'da eş zamanlı basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Serap Ertuğrul, yaptığı basın açıklamasıyla çocuklara yönelik cinsel saldırıyı ve şiddeti kınadı. Antalya Barosu'ndaki açıklamaya Başkan Polat Balkan ve bir grup avukat da destek verdi. Ertuğrul, çocuğa yönelik her türden ihmal ve istismarı kınayarak, toplumun bütün kesimlerini çocuğa yönelik şiddete karşı ortak mücadeleye çağırdıklarını söyledi. Öncelikli sorumluluğun, devletin olduğunu belirten Ertuğrul, "Tüm kişi ve kurumlar farklı alanlarda çalışan meslek kuruluşları bir araya gelerek, sorunun çözümü noktasında yol gösterici ve çözüm üretici olmalıdır. Öncelikle çocuğa dönük şiddeti önleme planları olmalıdır. Riskler, nedenler belirlenmelidir" diye konuştu.

Çocukların 'cinsel obje' olarak değerlendirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Ertuğrul, "Eril cinsiyetçi söylem ortadan kaldırılmalı, çocukların evrensel değerlere uygun kız- erkek birlikte eğitim almaları sağlanmalıdır" dedi.

'İDAM VE HADIM ÇÖZÜM DEĞİL'

'İdam' ve 'hadım' tartışmalarına ilişkin de açıklama yapan Ertuğrul, "Her iki 'infaz' yönteminin uygulandığı ülkelerdeki sonuçlara bakıldığında, tüm örneklerde görüleceği üzere bir şiddet türünün ortadan kaldırılması için asla çözüm yöntemi olmadığı net olarak görülecektir. Çocuğa yönelen her türlü istismar için çözüm, çocuğa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur. Bu bağlamda şiddete şiddet ile karşılık vermek yerine çocukların korunması odağında bütüncül çözümler üretilmesi gereği göz ardı edilmemelidir" diye konuştu.

ALANYA'DA KADINLARDAN TEPKİ

Alanya ilçesinde Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Şubesi'nce belediye binası yanındaki çocuk parkında basın açıklaması yapıldı. Dernek adına konuşan Şube Başkanı Gaye Coşkun, artan çocuk istismarı olayları ile cinayetlerinin korkutucu olduğunu söyledi. Coşkun, "Biz büyükler, küçük bedenlerin katledilmesinden, şiddet görmesinden bir şekilde sorumluyuz. Bu sorumluluğu hisseden insanlar olarak bugün buradayız ve sesimizi yükseltiyor, 'Son olsun' diyoruz. İnsanları yaşam hakkı başta olmak üzere her türlü işkence, zulüm ve şiddetin karşısında olarak 'Çocuklarımıza dokunmayın, çocuklarımızı koruyun' diyoruz" dedi.

'AYRIŞILACAK ZAMAN DEĞİL'

Alanya'daki diğer eylem ise Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üye avukatlarınca Alanya Adliyesi önünde yapıldı. Burada da kurulun sözcüsü avukat Müge Gezginci, her sabah çocuğa yönelik ihmal, istismar ve vahşice işlenen cinayet haberleriyle güne başladıklarını söyledi. Henüz haberi yapılmamış binlerce çocuğun ise kayıp olduğunu kaydeden Gezginci, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre ülkemizde 2008 ile 2016 yılları arası kayıp çocuk sayısı 104 bin 531. Can yakıcı çocuk istismarları tartışılırken dahi özelikle sosyal medyada herkes konunun esasından uzak anlık öfke ve 'tarafgir' bir dille konuşmaktadır. Oysa zaman korkularımız üzerinden ayrışılacak zaman değildir" diye konuştu.

Antalya Barosu tarafından baro binasında, Manavgat'ta da Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu tarafından aynı konuyla ilgili açıklamalar yapılarak, tepkiler dile getirildi.