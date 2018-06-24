HABER

Antalya'da coşkulu seçim sonucu kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Ak Parti'liler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kesin olmayan seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı.

Antalya'da coşkulu seçim sonucu kutlaması

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Ak Parti'liler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kesin olmayan seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı. Ak Parti'lilerin sevincine MHP'liler de eşlik etti.
Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Antalya Ak Parti İl Binası önünde toplanan partililer, çevre yolunu trafiğe kapattı. Ak Parti'lilere, MHP'liler de eşlik etti. Şarkı ve marşlar eşliğinde meşaleler yakıp ellerindeki Türk bayraklarını sallayan partililer, 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yaptı. İl binası önündeki üst geçidi dolduran partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde slogan atarak sevgi gösterisinde bulundu. Genç kızlar, ellerindeki bayrakları sallayarak 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırdı. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra meşale şovlarının yapıldığı kutlamalarda, Ak Parti marşları çalındı.
Her yaştan partilinin katıldığı kutlamalarda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Araçlar arasında halay çekenler ilginç görüntüler oluşturdu. Kimileri oyun havası şarkılarına oynayarak eşlik etti. Araçlarının camlarından parti bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının fotoğrafının olduğu bayraklar sallayan partililere, yol kenarındaki vatandaşlar alkışlarıyla eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da coşkulu seçim sonucu kutlamasıAntalya'da coşkulu seçim sonucu kutlamasıAntalya'da coşkulu seçim sonucu kutlamasıAntalya'da coşkulu seçim sonucu kutlaması

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Denizli'de kutlamaların adresi Delikliçınar Meydanı olduDenizli'de kutlamaların adresi Delikliçınar Meydanı oldu
Adıyaman'da Ak Parti'liler sokaklara döküldüAdıyaman'da Ak Parti'liler sokaklara döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.