Antalya'da Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi öğrencisi C.Y.Ö, emekli polis R.N, T.G. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.