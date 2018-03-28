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Antalya'da Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Antalya'da Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında reklamcılık yapan B.Ş, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAKARET tutuklama

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