HABER

Antalya’da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Antalya’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.Antalya’da hafta içi etkili olan yağışın ardından güneşli hava yüzünü gösterdi.

Antalya’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya’da hafta içi etkili olan yağışın ardından güneşli hava yüzünü gösterdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, il merkezinde hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, Lara sahillerine gelerek bol bol güneşlendi. Bazıları çocuklarıyla birlikte denize girerken, bazıları ise piknik yapmayı tercih etti.
Çocuklar havanın soğuk olmadığını ve denize girmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirirken, Sermin Yenidoğan, “Nisan’ın 1’inde çok güzel bir hava var. Ailemle birlikte geldik. Denize girmeyi düşünüyorduk ama yüzmeyi bilmediğim için giremiyorum. Su sıcaklığı havaya göre çok güzel” diye konuştu.
Antalya’da hava sıcaklığının önümüzdeki 5 gün içerisinde 3 ila 4 derece daha artacağı tahmin ediliyor.

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettilerDünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.