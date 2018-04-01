Antalya’da deniz keyfi

Antalya’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya’da hafta içi etkili olan yağışın ardından güneşli hava yüzünü gösterdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, il merkezinde hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, Lara sahillerine gelerek bol bol güneşlendi. Bazıları çocuklarıyla birlikte denize girerken, bazıları ise piknik yapmayı tercih etti.
Çocuklar havanın soğuk olmadığını ve denize girmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirirken, Sermin Yenidoğan, “Nisan’ın 1’inde çok güzel bir hava var. Ailemle birlikte geldik. Denize girmeyi düşünüyorduk ama yüzmeyi bilmediğim için giremiyorum. Su sıcaklığı havaya göre çok güzel” diye konuştu.
Antalya’da hava sıcaklığının önümüzdeki 5 gün içerisinde 3 ila 4 derece daha artacağı tahmin ediliyor.
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