Antalya'da deniz keyfi

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 24 dereceye, nem oranının yüzde 86'ya yükseldiği Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar, denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Kenti ziyaret edenler, güneşli ve sıcak havayı Kaleiçi Yat Limanı ve çevresini gezerek değerlendirdi.

- "Antalya süper bir yer"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ailesiyle tatil için Antalya'ya gelen Andrey Pıchyk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Türkiye'de tatil yaptıklarını, ancak Antalya'ya ilk kez geldiklerini söyledi.

Antalya'yı çok beğendiklerini dile getiren Pıchyk, "Gezdiğimiz kadarıyla Antalya süper bir yer." diye konuştu.

Konyaaltı ilçesinde oturan Yağmur Bozgece ise güneşli havanın fırsat bilerek yaz sezonunu açtıklarını söyledi. Çocuklarının güneşin tadını çıkardığını vurgulayan Bozgece, "Henüz yaz gelmemiş olmasına karşın sahilde yoğunluk var." dedi.

Bozgece, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Konyaaltı Sahil Projesi'nin ilk açılan etaplarının çok güzel göründüğünü dile getirerek, projenin bitiminde sahilin çok daha güzel olacağını kaydetti.

