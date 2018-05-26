Antalya'da deniz keyfi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar ve yabancı misafirler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Hava sıcaklığının 25, nem oranının ise yüzde 54 kaydedildiği turizm kenti Antalya'da, vatandaşlar ve turistler yenilenen Konyaaltı Sahili'nde deniz keyfi yaptı. Çocuklarıyla sahile gelen pek çok vatandaş yüzerken bazıları da şezloglarda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

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