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Antalya'da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

Sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, sahil ve parklarda vakit geçirdi

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Sıcaklığın 34 derece, nem oranının yüzde 54'e ulaştığı kentte deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havayı fırsata dönüştürenler plajları doldururken, Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenler de denize girerek serinledi.

Kentte, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturanlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

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Antalya Nem sıcak hava

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