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Antalya'da denizde boğulan kişinin kimliği tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

Antalya'da denizde boğulan kişinin kimliği tespit edildi

Antalya'da, dün akşam saatlerinde girdiği denizde boğulan kişinin kimliği parmak izinden belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Konyaaltı ilçesi Varyant kısmında denizde bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Boğulan kişinin parmak izinden, cesedin 52 yaşındaki Hasan Özyurt'a ait olduğu tespit edildi.

Otopside vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Özyurt'un suda boğulduğu belirlendi.

Hasan Özyurt'a ait olduğu belirlenen sahildeki eşyalar arasında altın arama dedektörü bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma ceset Konyaaltı Plajı

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