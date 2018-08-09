Antalya'da denizde ceset bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Özay Kent Sitesi mevkisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen iki sahil güvenlik botu ve bir dalış timi tarafından arama yapıldı. Yaklaşık yedi saat süren aramalar sonucu akıntıyla sürekli hareket eden ceset bulundu.

Cesetin ilçede yaşayan 53 yaşındaki Turgut Çalar'a ait olduğu belirlendi.

Çayağzı Limanı'ndan karaya çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.

