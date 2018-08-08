Antalya'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde zıpkınla balık avlarken kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.
Güney Mahallesi sahiline zıpkınla balık avlamak amacıyla denize giren Selçuk Can Polat, sudan çıkmaması üzerine yanındaki arkadaşı S.Ö. (17), durumu yetkililere bildirdi.
Sahil güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışmasına katılan dalgıçlar, Güney Mahallesi açıklarında Polat'ın cesedine ulaştı.
Gazipaşa Limanı'na getirilen gencin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
S.Ö'nün ifadesinde, "Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim." dediği öğrenildi.
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