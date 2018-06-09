Antalya'da denize giren Alman turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Alman turist boğuldu.
Saray Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Alman uyruklu Katharina Kugel (35), Damlataş Plajı'nda denize girdi.
Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Kugel, sahildekilerin yardımıyla sahile çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince müdahale edilen Kugel'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Alman turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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