Antalya’da denize giren kişi boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Manavgat'ın Çenger Mahallesi'nde bir tatil sitesine ait sahilde denize giren Nafiz Dönmez (60) bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaran, Dönmez'i sahile çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Dönmez’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dönmez'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

