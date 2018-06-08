Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu

Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist, yüzmek için girdiği denizde boğuldu.

Konaklı Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Dmitry Bevz (31), sahil bölgesinde denize girdi.

Bir süre sonra denizde batıp çıkmaya başlayan Bevz, sahildekilerin yardımıyla sahile çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Bevz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rus turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

