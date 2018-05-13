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Antalya'da denizi olmayan ilçelerdeki gençler kampta buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Antalya'da denizi olmayan ilçelerdeki gençler kampta buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, denizi olmayan ilçelerdeki gençler için "Diriliş Gençlik Kampı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği kampta, Antalya'da denizi olmayan ilçelerdeki gençler, 3 gün boyunca kentte ağırlandı.

Diriliş Gençlik Kampı'na katılan 200 öğrenci, Anneler Günü dolayısıyla Afrin şehidi Muhittin Talha Çalışkan'ın annesini ziyaret etti.

Kampa katılan öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganlarıyla şehit Çalışkan'ın annesi Melike Çalışkan'ın Anneler Günü'nü kutladı, yazdıkları mektupları okudu.

Çalışkan, oğlu Talha olmadan ilk defa bir Anneler Günü kutladığını ve öğrencilerin yaptığı ziyaretten dolayı çok duygulandığını belirtti.

Ziyarete gelen herkese teşekkür eden Çalışkan, "Çok duygulandım, düşünüp geldiniz, eksik olmayın. Sizin aracılığınızla tüm annelerin, tüm şehit annelerinin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kamp kapsamında öğrenciler, Antalya'nın birçok yerini görme fırsatı buldu.

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