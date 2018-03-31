Antalya'da derede tüfek namluları bulundu

Antalya'da bir derede çok sayıda havalı ve av tüfeği namlusu bulundu.
İki kişinin Güzeloluk Mahallesi'ndeki Cırnık Deresi'ne plastik kasalar içerisinde uzun namlulu silah attığı ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye gitti.
Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarında çok sayıda havalı ve av tüfeği namlusu ile tüfek dipçikleri bulundu.
Sudan çıkarılan tüfek parçaları incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Dere çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ulaştıkları M.Y. ve E.S'yi emniyete götürdü.
Şüphelilerin, av bayisi işlettiklerini, kullanılmayan eski namluları attıklarını iddia ettikleri öğrenildi.
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