Antalya'da devrilen araçta hayatını kaybeden 4 kişi defnedildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, uçuruma devrilen araçta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Karatepe Mahallesi'nde katıldıkları cenaze dönüşü içinde bulundukları 07 UZ 569 plakalı cipin uçuruma devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Mustafa Özen (77) ve eşi Havva Özen (68), Osman Özen (65) ve Nebi Yüksel'in (80) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Gazipaşa ilçesine götürüldü.

Mustafa Özen ve eşi Havva Özen Kayalar Mahallesi Sarıağaç Mezarlığı'nda, Nebi Yüksel Çamlı Mezarlığı'nda, Osman Özen Burhan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Gazipaşa ilçesinde 5 gün önce cenazeye giden Mustafa Özen, Havva Özen, Osman Özen ve Nebi Yüksel'den haber alamayan yakınları, yaylaya çıktıklarını düşündükleri için önce arama gereği duymamıştı ancak uzun süre geçmesine rağmen kayıp 4 kişiden hiçbirine ulaşamayan yakınları arama çalışması başlatmış, yetkililere haber verilmişti.

Aile yakınları yaptıkları aramada etrafı saran kokuyu takip ederek, yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrilen 07 UZ 569 plakalı cipe ulaşmıştı. Olayda araçta bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

