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Antalya'da doktora darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:25 | Son Güncelleme

Çamyuva Aile Sağlığı Merkezinde bir doktor hastasının saldırısına uğradı - Antalya Tabip Odası: -"Darp sonucu ayak ve bacak kemiklerinde parçalı kırıklar oluşan doktor, ameliyata alındı"

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir doktorun, hastası tarafından darbedildiği bildirildi.

Antalya Tabip Odasından yapılan açıklamada, Çamyuva Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan doktorun, hastasının usulsüz rapor istemini reddettiği gerekçesiyle saldırıya uğradığı belirtildi.

Antalya Tabip Odası ile Antalya Aile Hekimleri Derneğinin saldırıyı kınadığı aktarılan açıklamada, "Darp sonucu ayak ve bacak kemiklerinde parçalı kırıklar oluşan doktor, ameliyata alındı. Darbenin şiddetiyle bayılan meslektaşımız kendine geldiğinde sözel şiddete devam edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

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Antalya darp doktor kınama saldırı

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