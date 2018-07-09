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Antalya'da doktora hakarete para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:46 | Son Güncelleme

Antalya'da doktora hakarete para cezası

Antalya'da kendisini muayene etmediğini öne sürdüğü doktora hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 bin 580 lira para cezasına çarptırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göz polikliniğinde iki yıl önce, doktor İbrahim Ethem Ay'a muayene olmak isteyen Uygun S, Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesinde, hakaret ve basit tehdit suçlamasıyla hakkında açılan kamu davasında karar duruşmasına çıktı.

Yaklaşık iki yıl süren davanın karar duruşmasında hakkındaki iddiaları reddeden Uygun S, mahkeme tarafından 6 bin 580 lira para cezasına çarptırıldı.

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- "Beyaz kod uygulamasından faydalandım"

Doktor İbrahim Ethem Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın randevusu olmadan muayene olmak istediğini, hastayı geri döndürmemek için sıraya yazdıklarını belirtti.

Ancak hastanın sırasını beklemek istemediğini dile getiren Ay, şöyle konuştu:

"Böyle olunca, 'Sıranız geldiğinde muayenenizi edelim, diğer hastaların hakkını yemeyelim' dedik. Birkaç kez 'Ben muayene olmak istiyorum, benim işim acele' deyince, ben müsaade etmedim ve bağırmaya başladı. Ben de bağırdığı için başka doktor arkadaşıma yönlendirdim. Çünkü bana bağıran bir hastaya bakamazdım, güven temelimiz sarsılmıştı. Bana 'Nasıl muayene etmezsin, sen doktor değil misin? Eşek gibi bakacaksın', 'Ben şimdi sana baktırmasını bilirim, telefon açarsam görürsün.' demeye başladı. Ben de bu söz üzerine hemen Sağlık Bakanlığının beyaz kod uygulamasından faydalandım. Güvenlik geldi ve tutanak tuttuk."

Kamu davasının iki yıl sürdüğünü dile getiren Ay, davayı asıl kendisi için değil tüm sağlık çalışanlarının hakkını korumak için açtıklarını belirtti.

Avukat Yunus Emre Ay ise hukuk mahkemesine başvurduklarını ve 3 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını ifade etti. Şahsın iddiaları kabul etmediğini de vurgulayan Ay, "Sanık, iddiaları kabul etmeyerek 'Eşek gibi bakacaksın' demedim, 'Eşek gibi bakılacağım' dediğini söyledi ancak hakim inandırıcı bulmayarak kabul etmedi. Zaten mantıken düşündüğünüzde hiç kimse 'Eşek gibi bakılacağım' diyerek hastane ortamında kendisini küçük düşürmek istemez." ifadelerini kullandı.

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