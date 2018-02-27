HABER

Antalya'da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:45 | Son Güncelleme

İranlı uyruklu kişi, düşük kurdan döviz almak için geldiği Antalya'da 40 bin dolarının dolandırıldığını öne sürdü

Antalya'da düşük kurdan döviz almak istediği kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden İran uyruklu kişi, polise başvurdu.

İranlı Hamid Mohammadi Kholas, Konyaaltı ilçesindeki bir restoranda dolandırıldığını iddia ederek polisten yardım istedi.

Kholas, polis ekiplerine, sosyal medyadan tanıştığı Veysel Ö'nün kendisine arkadaşlarına ait Libya basımı orijinal ABD doları olduğunu, bunu yüzde 60 komisyon karşılığında düşük kurdan satacağını söylediğini belirtti.

Veysel Ö'nün Fatih ve Muhammet isimli arkadaşlarıyla buluşmak için Antalya'ya geldiğini aktaran Kholas, restoranda buluştuğu 2 kişinin 40 bin dolarını aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kendisini Fatih olarak tanıtan kişinin dolandırıcılıktan kaydı bulunan E.T. olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya dolandırıcılık İranlı

En Çok Okunan Haberler

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Fenerbahçe yönetimi faturayı kesti! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe yönetimi faturayı kesti! Aykut Kocaman...

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milletvekili Aydemir: “Tarihine sadık gençlerimiz, AK ufkun yıldızları”

Milletvekili Aydemir: “Tarihine sadık gençlerimiz, AK ufkun yıldızları”

13. Altın Dokunuşlar Sergisi katalogla kalıcı hale getirildi

13. Altın Dokunuşlar Sergisi katalogla kalıcı hale getirildi

Maça giderken kazada hayatını kaybeden hentbolcular unutulmadı

Maça giderken kazada hayatını kaybeden hentbolcular unutulmadı

Eğitim-Bir-Sen Şubesinde görev değişikliği

Eğitim-Bir-Sen Şubesinde görev değişikliği

Akcan’dan okul kütüphanesine kitap

Akcan’dan okul kütüphanesine kitap

Belediye Başkanından öğrencilere sucuk ekmek

Belediye Başkanından öğrencilere sucuk ekmek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.