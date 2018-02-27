Antalya'da dolandırıcılık iddiası

Antalya'da düşük kurdan döviz almak istediği kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden İran uyruklu kişi, polise başvurdu.

İranlı Hamid Mohammadi Kholas, Konyaaltı ilçesindeki bir restoranda dolandırıldığını iddia ederek polisten yardım istedi.

Kholas, polis ekiplerine, sosyal medyadan tanıştığı Veysel Ö'nün kendisine arkadaşlarına ait Libya basımı orijinal ABD doları olduğunu, bunu yüzde 60 komisyon karşılığında düşük kurdan satacağını söylediğini belirtti.

Veysel Ö'nün Fatih ve Muhammet isimli arkadaşlarıyla buluşmak için Antalya'ya geldiğini aktaran Kholas, restoranda buluştuğu 2 kişinin 40 bin dolarını aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kendisini Fatih olarak tanıtan kişinin dolandırıcılıktan kaydı bulunan E.T. olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.