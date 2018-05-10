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Antalya'da dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kısa süreli etkili olan dolu yağışı, ulaşımı aksattı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolunda dolu yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akseki-Seydişehir karayolunun Alacabel mevkisinde yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı ile zemin 20 santimetreye yakın beyaz örtüyle kaplandı.

Söz konusu bölgedeki araçlar karayolunda ilerlemekte zorlandı.

Karayolları ekipleri, yolda biriken dolu tanelerini temizledi.

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Akseki Alacabel Antalya dolu

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