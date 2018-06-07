Antalya'da döviz bürosundaki silahlı soygun iddiası

Antalya'da, kadın çalışanını silahla tehdit edip, kelepçe takarak etkisiz hale getirdikleri döviz bürosunu soydukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kundu Oteller Bölgesi Kemerağzı Mahallesi Tesisler Caddesi'ndeki döviz bürosundan 5 Mayıs'ta 200 bin liranın çalındığı soygunun ardından çevredeki 50 civarındaki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.
Görüntülerden şüpheli hareketleri tespit edilen E.B. (43) ile kız arkadaşı A.K. ve M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.B. ve M.Y. haklarındaki suçlamaları reddederken, A.K'nin ise soygunu erkek arkadaşı E.B'nin planladığını, çaldıkları parayı paylaştıklarını itiraf ettiği öğrenildi.
A.K, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, olaydan sonra 2 araç satın aldıkları öğrenildi. Diğer 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ise sürüyor.
- Soygun anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, soygun anına ilişkin görüntüler iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, 2 kar maskeli soyguncunun ellerindeki tabancayı çalışana doğrultması ve kasaya yönelerek paraları alması yer alıyor.
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